В убийстве жены экс-хоккеиста СКА заподозрили его 15-летнего сына

СК по Ленинградской области задержал 15-летнего сына экс-голкипера СКА Максима Соколова. Юношу подозревают в убийстве собственной матери и нанесении ножевых ранений родному брату, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, тело 45-летней Ирины Соколовой со множественными ножевыми ранениями было обнаружено накануне в коттедже поселка Новая Романовка Всеволожского района Ленобласти. Рядом был найден 18-летний сын погибшей. Молодой человек жив, но тяжело ранен. Сейчас он в больнице, врачи борются за его жизнь. В доме также находился 15-летний сын погибшей.

Как сообщил "РГ" источник, знакомый с ходом расследования, по словам подозреваемого, старший брат несколько раз ударил ножом собственную мать. Увидев ее тело, подросток набросился на брата и нанес ему ряд ножевых ранений. Тем не менее, следователи нашли в этой версии множество нестыковок. И сейчас 15-летний юноша задержан по подозрению в совершении преступлений.

В региональном СК отмечают, что следователями был проведен осмотр места происшествия, изъят нож, который, как полагают в ведомстве, стал орудием преступления. Также опрошены несколько жителей коттеджного поселка. Показания дал и Максим Соколов.

Сейчас решается вопрос о назначении ряда судебных экспертиз, которые могут пролить свет на обстоятельства случившегося.