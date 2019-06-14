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14.06.2019 16:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под Калининградом Балтфлот скрытно развернет "Искандеры"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградской области началось учение ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота. В нем участвуют более двухсот военнослужащих и около 20 единиц боевой и специальной техники.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, подразделения ракетного соединения прошли в назначенный район многокилометровым маршем, преодолев по пути зараженные участки, различные заграждения и природные препятствия, а также уничтожив "вражеские" диверсионно-разведывательные группы.

Воздушную разведку и защиту войск от удара с воздуха обеспечили ударные вертолеты Ми-24 и фронтовые бомбардировщики Су-24 морской авиации БФ.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Опубликовано видео перехвата самолетов США и Швеции над Балтикой

Прибывшим на место ракетчикам предстоит отработать разные задачи, в том числе - скрытно развернуть оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" на местности и провести электронные пуски по мишеням - пусковым установкам ракетных комплексов, аэродромам и другим защищенным объектам условного противника.

После "обстрела" военнослужащие должны будут уйти от ответного удара и провести маневры по смене позиций. Также они отработают временные нормативы по тактической маскировке, радиационной, химической и биологической защите.

Плановое учение продлится в течение нескольких суток. Оно, так же, как и другие мероприятия боевой подготовки Балтфлота, проходит одновременно с крупнейшими на Балтике учениями ВМС стран НАТО BALTOPS 2019, начавшимися 9 июня. В них участвуют 18 стран, задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолетов и около 12 тысяч военнослужащих.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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