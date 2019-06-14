Новости

На Сахалине пассажирский автобус упал в кювет 09:16
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту 09:00
Истребитель F-35 развалится на форсаже 08:57
В США обеспокоены отношением жителей Центральной Европы к России 08:54
В Екатеринбурге загорелся детский сад 08:37
Ким Кардашьян снова выступила в Белом доме в поддержку заключенных 08:36
Прокуратура сможет забирать у чиновников незаконные деньги 08:25
Опрос: Враждебными для россиян остаются США, Украина и Великобритания 08:24
Международные резервы России превысили 500 миллиардов долларов 08:14
Глава государства повысил оклады судьям 07:56
Ученые назвали причину быстрого старения мозга у молодых людей 07:53
Путин приехал на "Аурусе" на встречу лидеров стран ШОС 07:50
СМИ сообщили о возможном повышении лимита скорости на дорогах 07:37
Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро 07:29
Люди старшего возраста смогут выйти на рынок труда самозанятых 07:17
Песков прокомментировал размещение в Польше эскадрильи дронов США 07:07
В Забайкалье задержан занимавшийся пропагандой терроризма мужчина 06:47
Дожди с грозами обещают столичные метеорологи в пятницу 06:34
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры 06:06
Саудовская Аравия перехватила пять беспилотников хуситов 05:25
В фестивале "Сахалинская рампа" участвуют театры из пяти стран 05:14
США испытали прототип гиперзвуковой ракеты 05:02
В столицу Индонезии стянуты дополнительные силы полиции и армии 04:45
Индия создаст собственную космическкую станцию 03:51
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ 03:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 08:00
Проект: В регионах

Центр притяжения

Расширился круг партнеров тюменского НОЦ
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 127(7885)
Очередные соглашения о партнерстве, заключенные на Петербургском международном экономическом форуме, нарастили фундамент формируемого на базе Тюменского госуниверситета межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Губернатор Александр Моор и ректор вуза Валерий Фальков завизировали трехсторонние соглашения о сотрудничестве в деле создания центра с компанией "Газпром нефть" и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Ранее, весной, в Москве был подписан пакет из тринадцати аналогичных соглашений с руководителями ряда ведущих институтов Российской академии наук и производственных компаний. Напомним, что, согласно указу президента РФ, к 2024 году в стране должны заработать полтора десятка научно-образовательных центров мирового уровня. География не определена: регионы должны доказать в конкурсном состязании, что у них есть надежный научный, кадровый, материальный потенциал для рождения и становления НОЦ. Тюменская область вошла в число первенцев. Ее проект отличается в первую очередь территориальным охватом: вместе с ней центр формируют еще два субъекта Федерации - Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

- Мы с нашими северными соседями взаимодополняем друг друга. Ямал отвечает за арктическую часть, Югра - за все, что связано с нефтью и газом, а юг Тюменской области - за биологические и аграрные технологии, экологию, социальные проекты, - говорит о выгодах содружества заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Бизнес должен вложить в исследования и разработки намного больше, чем государство. И это логично: человеческий капитал гораздо ценнее ресурсов

В этом ракурсе вхождение в число партнеров НОЦ "Газпром нефти" и органично, и символично. Ведь компания, обладающая мощной научно-исследовательской базой и применяющая самые передовые отраслевые ноу-хау, успешно работает во всех трех регионах. Таким образом ее интересы тесно связаны с экономиками данных территорий, резюмирует Александр Моор.

Согласно концепции проекта, центр способен объединить 9 научных организаций, 10 вузов и 7 крупных промышленных корпораций. Без активного участия бизнеса здесь не обойтись, подчеркивает Валерий Фальков. Вот на чем он акцентирует внимание:

- По итогам первого года работы центров государство готово поддержать их грантами на девять миллиардов рублей. Однако бизнес должен вложить в исследования и разработки намного больше - 35 миллиардов. И это логично. Всем пора осознать, что человеческий капитал гораздо важнее, ценнее природных ресурсов. Кооперация между академическими и прикладными институтами в связке с промышленными лидерами, концентрация интеллектуальных и финансовых ресурсов позволят совершить прорывы в стратегически важных для развития страны направлениях, - резюмирует ректор ТюмГУ.

А ректор политехнического университета Андрей Рудской благодарит тюменцев за доверие и заверяет их, что его коллеги охотно поделятся компетенциями в сфере цифровых технологий и напишут вместе с ними новые образовательные программы подготовки IT-специалистов для индустриального кластера. По мысли Рудского, одно из важнейших направлений сотрудничества двух вузов - создание технологий глубокой переработки углеводородов.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО ЯНАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ сообщили о возможном повышении лимита скорости на дорогах
Песков прокомментировал размещение в Польше эскадрильи дронов США
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ
Сбой возник в работе соцсети Instagram