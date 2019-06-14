Очередные соглашения о партнерстве, заключенные на Петербургском международном экономическом форуме, нарастили фундамент формируемого на базе Тюменского госуниверситета межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Губернатор Александр Моор и ректор вуза Валерий Фальков завизировали трехсторонние соглашения о сотрудничестве в деле создания центра с компанией "Газпром нефть" и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Ранее, весной, в Москве был подписан пакет из тринадцати аналогичных соглашений с руководителями ряда ведущих институтов Российской академии наук и производственных компаний. Напомним, что, согласно указу президента РФ, к 2024 году в стране должны заработать полтора десятка научно-образовательных центров мирового уровня. География не определена: регионы должны доказать в конкурсном состязании, что у них есть надежный научный, кадровый, материальный потенциал для рождения и становления НОЦ. Тюменская область вошла в число первенцев. Ее проект отличается в первую очередь территориальным охватом: вместе с ней центр формируют еще два субъекта Федерации - Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

- Мы с нашими северными соседями взаимодополняем друг друга. Ямал отвечает за арктическую часть, Югра - за все, что связано с нефтью и газом, а юг Тюменской области - за биологические и аграрные технологии, экологию, социальные проекты, - говорит о выгодах содружества заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Бизнес должен вложить в исследования и разработки намного больше, чем государство. И это логично: человеческий капитал гораздо ценнее ресурсов

В этом ракурсе вхождение в число партнеров НОЦ "Газпром нефти" и органично, и символично. Ведь компания, обладающая мощной научно-исследовательской базой и применяющая самые передовые отраслевые ноу-хау, успешно работает во всех трех регионах. Таким образом ее интересы тесно связаны с экономиками данных территорий, резюмирует Александр Моор.

Согласно концепции проекта, центр способен объединить 9 научных организаций, 10 вузов и 7 крупных промышленных корпораций. Без активного участия бизнеса здесь не обойтись, подчеркивает Валерий Фальков. Вот на чем он акцентирует внимание:

- По итогам первого года работы центров государство готово поддержать их грантами на девять миллиардов рублей. Однако бизнес должен вложить в исследования и разработки намного больше - 35 миллиардов. И это логично. Всем пора осознать, что человеческий капитал гораздо важнее, ценнее природных ресурсов. Кооперация между академическими и прикладными институтами в связке с промышленными лидерами, концентрация интеллектуальных и финансовых ресурсов позволят совершить прорывы в стратегически важных для развития страны направлениях, - резюмирует ректор ТюмГУ.

А ректор политехнического университета Андрей Рудской благодарит тюменцев за доверие и заверяет их, что его коллеги охотно поделятся компетенциями в сфере цифровых технологий и напишут вместе с ними новые образовательные программы подготовки IT-специалистов для индустриального кластера. По мысли Рудского, одно из важнейших направлений сотрудничества двух вузов - создание технологий глубокой переработки углеводородов.