ШОС выступила против вмешательства в дела стран под видом борьбы с террором

"Декларация является важным итоговым политическим документом, в нем отражено совместное видение наших стран о перспективах развития ШОС, а также консолидированная позиция по актуальным международным и региональным проблемам", - отметил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

На сайте Кремля уже опубликован текст декларации. "Государства-члены, подчеркивая, что не может быть никаких оправданий каким-либо актам терроризма и экстремизма, считают важным осуществление комплексных мер по усилению противодействия терроризму и его идеологии, выявлению и устранению факторов и условий, способствующих терроризму и экстремизму", - говорится в документе. Лидеры ШОС также подчеркнули, что считают недопустимым вмешательства во внутренние дела государств "под предлогом противодействия терроризму и экстремизму", а также неприемлемость "использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях".

В декларации также указывается, что главы государств выступили против любых дискриминационных мер, препятствующих развитию цифровой экономики.

"Государства-члены будут противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности в странах ШОС", - подчеркивается в документе. Кроме того, будет пресекаться пропаганда идей терроризма, сепаратизма и экстремизма в интернете.

Напомним, ранее Владимир Путин, выступая на заседании саммита ШОС, отметил, что в рамках предстоящего председательства России в организации, приоритетными останутся борьба с терроризмом и экстремизмом.