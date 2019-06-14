ШОС выступила против вмешательства в дела стран под видом борьбы с террором

Новости

В Башкирии нашли мужчину, "умершего" после кражи 22 млн рублей 13:50
В Оренбуржье суд арестовал рецидивиста, расстрелявшего мужчину у кафе 13:49
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года 13:46
Аппарат MRO заснял на Марсе "логотип из "Стартрека" 13:41
Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком 13:40
Как может отразиться на Украине водная блокада Крыма 13:35
Названы популярные у дачников магистрали 13:32
В торговом центре под Петербургом обрушились перекрытия 13:21
В Королеве лже-полицейский вымогал у пенсионера 65 тыс рублей 13:18
Сын Алибасова рассказал о таланте пропавшего кота Чучи 13:16
Лидеры ШОС призвали к полному исполнению обязательств по СВПД 13:13
Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше 13:11
Гравитационные волны помогут узнать природу темной материи 13:10
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь 13:08
Делегация правительства Москвы посетит Китай 13:00
В Краснодаре пассажир украл из самолета спасательный жилет 12:54
Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Москвы 12:52
В центре Москвы загорелось историческое здание 12:48
Видео: Под Ростовом прошла репетиция "танкового вальса" 12:47
На Алтае мальчик остался без рук из-за халатности инженера электросетей 12:45
На II Европейских играх ожидается спортивная борьба высокого уровня 12:45
Участник труппы "Монти Пайтон" Майкл Пейлин стал рыцарем 12:39
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок 12:36
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак 12:35
Павел Гусев: Журналисты выйдут 16 июня на проспект Сахарова за свободу и справедливость для всех 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 12:54
Рубрика: Власть

ШОС выступила против вмешательства в дела стран под видом борьбы с террором

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин
В Бишкеке завершился двухдневный саммит ШОС. По итогам заседания главы государств-участников организации приняли Бишкекскую декларацию.

"Декларация является важным итоговым политическим документом, в нем отражено совместное видение наших стран о перспективах развития ШОС, а также консолидированная позиция по актуальным международным и региональным проблемам", - отметил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Путин пригласил лидеров стран ШОС в Россию

На сайте Кремля уже опубликован текст декларации. "Государства-члены, подчеркивая, что не может быть никаких оправданий каким-либо актам терроризма и экстремизма, считают важным осуществление комплексных мер по усилению противодействия терроризму и его идеологии, выявлению и устранению факторов и условий, способствующих терроризму и экстремизму", - говорится в документе. Лидеры ШОС также подчеркнули, что считают недопустимым вмешательства во внутренние дела государств "под предлогом противодействия терроризму и экстремизму", а также неприемлемость "использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях".

В декларации также указывается, что главы государств выступили против любых дискриминационных мер, препятствующих развитию цифровой экономики.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД

"Государства-члены будут противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности в странах ШОС", - подчеркивается в документе. Кроме того, будет пресекаться пропаганда идей терроризма, сепаратизма и экстремизма в интернете.

Напомним, ранее Владимир Путин, выступая на заседании саммита ШОС, отметил, что в рамках предстоящего председательства России в организации, приоритетными останутся борьба с терроризмом и экстремизмом.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ШОС Саммиты ШОС РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
Истребитель F-35 развалится на форсаже
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту