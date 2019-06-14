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14.06.2019 14:33
Рубрика: Культура

На острове Кенгуру найден трилобит-гигант возрастом 500 миллионов лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Katrina Kenny / University of Adelaide Фото: Katrina Kenny / University of Adelaide
Фото: Katrina Kenny / University of Adelaide

Палеонтологи из Университета Аделаиды обнаружили на острове Кенгуру окаменелые останки гигантского трилобита возрастом 500 миллионов лет.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Systematic Palaeontology, а сокращенную версию можно найти на сайте университета.

Окаменелое существо относится к группе давно вымерших морских существ - трилобитов. Однако оно является представителем ранее неизвестного вида.

Фото: pixabay.com
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Возраст найденного существа составляет около 500 миллионов лет. Установлено, что этот трилобит был гигантским для своей группы. Его длина достигала 30 см, что вдвое больше длины его сородичей из других видов того же периода времени.

"Мы решили назвать новый вид Redlichia rex (похожий на тираннозавра Рекса) из-за его гигантского размера, а также его огромных конечностей и шипов, помогавших измельчать пищу, - говорит ведущий автор работы Джеймс Холмс. - Возможно, это существо питалось другими трилобитами и наводило ужас на более мелких представителей кембрия".

Трилобиты были морскими членистоногими, обладавшими твердыми "бронированными" скелетами для защиты от более крупных хищников. Они считаются одной из самых успешных групп ископаемых животных. Им удалось просуществовать около 270 миллионов лет, они обитали в период от 521 до 252 миллионов лет назад. То есть в руки ученых попали останки одного из древнейших трилобитов.

Исследователи считают, что его мощное строение стало следствием развернувшейся в тот период времени "гонки вооружений" в животном мире.

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