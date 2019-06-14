В Петербурге обсудили подготовку к VI Форуму регионов России и Беларуси

По словам сенатора, все основные вопросы уже решены, но работа продолжается. "Форум готовится тщательно. Осталось проработать некоторые мелкие организационные вопросы и в ходе сегодняшнего заседания мы их выявили, определили ответственных за их доработку и сроки исполнения", - приводит слова Воробьева пресс-служба СФ.

Сенатор также рассказал, что программа форума не ограничиваются только секционными и пленарным заседаниями. Перед его официальным открытием свои мероприятия проведут молодежные парламенты двух стран, планируется встреча представителей деловых кругов двух государств. "Рассчитываем, что в ходе заседания Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь будут рассмотрены актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества", - добавил Юрий Воробьев.

Он также проинформировал, что на пленарном заседании Форума планируются выступления высоких руководителей двух стран, ученых, деятелей культуры.

Белорусскую делегацию на заседании оргкомитета возглавила заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Марианна Щеткина. Она сообщила, что в рамках Форума пройдет экспертный "круглый стол", на котором будут обсуждаться приоритеты развития Союзного государства России и Беларуси.

"Если между двумя странами существуют нерешенные вопросы, их нужно обсуждать, совместно искать решения. Не случайно к работе форума мы привлекаем много молодых людей. Принятие ими эстафеты развития Союзного государства - очень важные моменты для его дальнейшего развития", - подчеркнула она.

Также вице-спикеры двух национальных парламентов затронули тему транспортной логистики в развитии взаимодействия.

Шестой форум регионов России и Беларуси пройдет с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге. Основной темой станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран.

Напомним, форумы проходят поочередно в Беларуси и России. С каждым годом они становятся все более масштабными и представительными. В предыдущем, V Форуме, который прошел в белорусском Могилеве, приняли участие президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.