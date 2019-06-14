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Вышел первый трейлер фэнтези-комедии "Дом совы"

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    14.06.2019, 16:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Disney Channel Фото: youtube.com/ Disney Channel
Фото: youtube.com/ Disney Channel

Причудливые ландшафты, магия и вычурные монстры с щупальцами и тягой к хватанию поджидают публику в тизер-трейлере диснеевского "Дома совы" (The Owl House).

Фото: kinopoisk.ru
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Который наблюдатели уже сравнивают с "Гравити Фолз", "Хильдой", "Звездной принцессой и силами зла" и "облегченными" вариациями на тему "Разочарования" Мэтта Грейнинга. 

Ролик опубликован на YouTube-аккаунте Disney Channel, и, как пояснено под ним, протагонисткой шоу выступит самоуверенная девочка-тинейджер Лус, попавшая буквально в сказку. Где немедля заводит дружбу с "мятежной ведьмой" Эдой и компактным воином Кингом.

И несмотря на то, что Лус не обладает никакими сверхъестественными способностями, данный недочет ничуть ей не помешает начать обучение в Доме совы в стремлении и самой стать ведьмой.

Создатель - Дана Террас, работавшая (что неудивительно) на "Гравити Фолз" и на новых "Утиных историях".

Дата премьеры пока не названа.

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