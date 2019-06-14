Вышел трейлер "Троих из ада" Роба Зомби

В Сети появился трейлер фильма, с нетерпением ожидаемого всеми поклонниками олдскульного хоррора. Легендарный менестрель мрака и кровавый демиург Роб Зомби представляет свою новую картину "Трое из ада".

Ролик, стилизованный под вечно молодой низкопробный грайндхаус, длится всего минуту, но этого для истинных ценителей вполне достаточно, чтобы понять: заявка на фильм ужасов года подана.

"Трое из ада", напомним, представляет собой третью часть серии, начатой легендарным "Домом тысячи трупов" (2003) и продолженной "Изгнанными дьяволом" (2005).

В ролях: Сид Хэйг, Шери Мун Зомби, Билл Мозли, Дэнни Трехо, Ди Уоллес, Остин Стокер, Дэниел Робак, Джеффри Дэниэл Филлипс ("Мир Дикого Запада"), Клинт Ховард ("Аполлон 13"), Дот Джонс ("Американская история ужасов"), Ричард Рили, Кевин Джексон, Шон Уэйлен.

Премьера - осенью этого года.