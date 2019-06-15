Сыну экс-хоккеиста СКА продлили сроу задержания по делу об убийстве матери

Всеволожский городской суд на 72 часа продлил срок задержания 15-летнему сыну экс-хоккеиста СКА и бывшего голкиперв сборной России Максима Соколова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет по Ленинградской области.

Ранее при туманных обстоятельствах была убита мать подростка и тяжелые ранения получил его старший брат, сам же юноша не пострадал и путался в показаниях. Следователи приняли решение задержать молодого человека.

В истории, произошедшей в элитном коттеджном поселке Новая Романовка до сих пор много неясного. Известно, что 13 июня в своем доме была убита 45-летняя Ирина Соколова, супруга хоккеиста Максима Соколова. Также в доме был обнаружен старший 18-летний сын Соколовых, юноша оказался тяжело ранен, сейчас он в больнице.

Младший сын Соколовых не пострадал. Он в числе первых пообщался со следователями и рассказал им, что мать убил старший брат. А он, когда увидел, что произошло, бросился с ножом на старшего и нанес ему ряд ранений.

Следователи нашли в этой версии ряд несостыковок и именно этим обусловлено задержание. На одних показаниях подростка, расследование, естественно, не строится. Следователи поговорили с отцом юношей, опросили соседей, инициировали ряд экспертиз.