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15.06.2019 09:43
Рубрика: Экономика

Средняя сумма потребительского кредита достигла рекорда

Текст: Роман Маркелов
Дмитрий Феоктистов / ТАСС Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Средняя сумма потребительских кредитов, которые банки выдали в апреле, достигла исторического максимума в 207 тысяч рублей. Рост показателя за месяц составил 13 процентов, отмечается в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно ему, средняя величина потребкредита выросла за месяц на 24 тысячи рублей, с начала года - на 47 тысяч рублей. При этом в 2015 году средний размер потребкредита составлял только 87 тысяч рублей, указывается в исследовании.

Банк России вводит надбавки по кредитам закредитованным гражданам

Всего в апреле 2019 года банки выдали 1,3 миллиона потребкредитов на 270,8 миллиарда рублей. В апреле 2018 года было выдано то же самое количество кредитов, но их сумма была на 22,1 процента меньше, говорится в исследовании.

По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, средняя величина потребкредита растет из-за стремления банков к долгосрочному сотрудничеству с качественным клиентом. Он считает, что сложившаяся тенденция может стать драйвером роста во всех сегментах розничного кредитования.

Накануне на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит "пузырей" в потребительском кредитовании. При этом ЦБ принимает меры, чтобы они не возникли в будущем, сообщила глава ЦБ.

Фото: istockphoto.com
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На этой неделе Банк России объявил, что вводит в регулирование показатель долговой нагрузки. С 1 октября, как и планировалось ранее, он установит для банков надбавки к коэффициентам риска, которые будут зависеть от уровня показателя долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита. Таким образом, банки фактически будут рассчитывать показатель долговой нагрузки при выдаче потребкредита объемом свыше 10 тысяч рублей.

ЦБ считает быстрый рост долговой нагрузки населения одной из главных уязвимостей российской финансовой системы. Темпы роста кредитования остаются намного выше темпов роста доходов и зарплат, указывал регулятор в обзоре по финансовой стабильности. Долговая нагрузка граждан по необеспеченным потребкредитам (отношение плановых платежей по ссудам к располагаемым доходам домохозяйств) в 2018 году выросла с 7,1 до 8,1 процента. Если темпы роста кредитования не удастся замедлить, то долговая нагрузка может достигнуть в 2019 году пикового значения 2014 года в 10,4 процента или даже превысить его, говорила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования
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