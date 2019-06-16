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16.06.2019 20:43
Рубрика: В мире

Глава Аргентины пообещал расследовать массовое отключение электричества

Текст: Александр Ленин

Аргентина проведет детальное расследование причин массового отключения электричества в стране. Об этом рассказал президент государства Маурисио Макри.

"Это беспрецедентный случай, который будет тщательно расследован", - написал аргентинский лидер в своем Twitter. По его словам, в самое ближайшее время заместитель министра энергетики Аргентины Густаво Лопетеги предоставит больше информации относительно инцидента. В настоящий момент власти страны работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Фото: REUTERS/AGUSTIN MARCARIAN
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Утром 16 июня пропало электроснабжение в Аргентине и Уругвае, а также в некоторых районах Бразилии и Парагвая. Причины, по которым население государств осталось без света, до сих пор остаются неясными.

В странах было приостановлено движение общественного транспорта, зафиксированы проблемы в работе светофоров. "Прежде никогда подобного не случалось", - заявил представитель компании Edes, которая является дистрибьютором электроэнергии в Аргентине.

Местное население также не смогло вспомнить аналогичных случаев в прошлом. "Я шел перекусить с другом, но мы были вынуждены все отменить. Не было метро, ничего не работало", - рассказал один из жителей города Буэнос-Айрес, которого цитирует издание The Washington Post.

В мире Южная Америка Аргентина
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