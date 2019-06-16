МИД предупредил о транспортных проблемах в Аргентине и Уругвае

В Аргентине и Уругвае наблюдаются перебои в работе транспорта, сообщили в министерстве иностранных дел России.

"На территории Аргентины, Уругвая и в некоторых районах Бразилии и Парагвая произошло отключение электроснабжения; затруднения в работе транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Twitter.

По официальным данным, электроснабжение в Аргентине и Уругвае появится не менее чем через несколько часов. В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

Причины, по которым население двух государств осталось без света, до сих пор остаются неясными.

В странах приостановлено движение общественного транспорта, зафиксированы проблемы в работе светофоров. "Прежде никогда подобного не случалось", - заявил представитель компании Edesur, которая является дистрибьютором электроэнергии в Аргентине .