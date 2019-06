Названы лучшие телесериалы первой половины 2019 года

Зарубежные эксперты-телекритики определились с лучшими, по их мнению, многосерийными шоу первого полугодия. Список приведен изданием Variety. Отметившим, что перечень нельзя считать полным.

Сериалы составлены внутри списка по алфавиту, поэтому первым идет true crime-драма сервиса Hulu "Притворство" (The Act) с Патрисией Аркетт.

Cледом - черная криминальная комедия HBO "Барри" (Barry), история меланхоличного киллера, решившего стать актером. По мнению рецензентов, второй сезон шоу превзошел первый.

Далее - "вереница причудливых скетчей" во взрывном шоу "Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном" (I Think You Should Leave with Tim Robinson) от Netflix.

Циничная "Кошелка" (aka "Дрянь", Fleabag) от Amazon и отличной Фиби Уоллер-Бридж также не укрылась от внимания специалистов. Заметим - второй сезон шоу отлично украсил Эндрю Скотт, Мориарти из "Шерлока", сыгравший мятущегося пастора, у которого с главной героиней (точнее - антигероиней) заводится душевно опасный роман.

Также в "чарте" - "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon), сериал о хореографе Бобе Фосси и танцовщице Гвен Вердон; ситком "Другие двое" (The Other Two) - о незадачливых брате и сестре юного эстрадного дарования; молодежная комедия от Hulu Pen15, "этническая комедия" от того же Hulu "Рами" (Ramy) и черная комедия "Жизнь матрешки" (Russian Doll). По поводу которой на стадии трейлера в российской периодике звучало упоминание молодой Аллы Пугачевой. Поскольку актриса Наташа Лионн, сыгравшая в "Матрешке" главную роль, и в самом деле вызывает здесь ностальгические нотки.

Плюс драма "Городские истории" (Tales of the City), сериалы "Особенный" (Special), "Семейный брак" (State of the Union), сюрреалистический и разнузданный мультсериал про антропоморфных птиц, животных, насекомых и человекообразные растения "Тука и Берти" (Tuca & Bertie) и драма "Когда они нас увидят" (When They See Us).