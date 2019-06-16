Франко Дзеффирелли, урожденный Джанфранко Корси, умер в возрасте 96 лет в своем доме в Риме на старой Аппиевой дороге. Его близкие - Пиппо и Лучано - те, кого мастер называл "приемными сыновьями", рассказали, что в последние месяцы состояние здоровья Дзеффирелли значительно ухудшилось, и уточнили, что он будет похоронен на монументальном кладбище Porte Sante родной Флоренции, но прежде пройдет церемония прощания на Капитолийском холме в Риме.

Казалось бы, произошло неизбежное: ушел из жизни очень пожилой, долго и тяжело болевший человек. Но именно в такой момент мгновенно осознаешь, что закончилась огромная эпоха не только в искусстве, а человеческой цивилизации.

Хотя поначалу судьба к незаконнорожденному Джанфранко - сыну текстильного магната Отторино Корси - не была благосклонной. В шесть лет он потерял мать и фактически воспитывался английскими гувернантками, которые привили мальчику любовь к британской литературе, а также обучили его языку.

Быть может, именно это трудное детство и сделало из него автора великолепных экранизаций Шекспира. И фильм "Ромео и Джульетта" принес ему "Оскара".

Ключевой для молодого выпускника флорентийской Академии изящных искусств стала встреча с Лукино Висконти, оказавшим на своего юного ассистента мощное личное и творческое влияние. Первый серьезный успех пришел к Дзеффирелли в 1953 году, когда его постановка "Золушки" Россини в легендарном театре "Ла Скала" произвела настоящий фурор. И мир заговорил о рождении уникального оперного режиссера, тонко чувствующего музыку, но и умеющего творить сказочную красоту на сцене. Его спектакли в репертуаре театров, любимые и певцами, и публикой, всегда задерживались на десятилетия.

"Когда слышу музыку, я подчиняюсь ей инстинктивно. Музыка - это чудо, это вечность. Опера - прекраснейшее из искусств. И суть моего метода одна - это любовь. И певцов, которые должны извлекать из своей плоти порой запредельные ноты, я всегда очень любил, жалел и никогда не уставал восхищаться оперными певцами, хотя часто работа с ними требовала от меня дьявольского терпения", - рассказывал мне в интервью Франко Дзеффирелли весной 2008 года, когда, как выяснилось, в последний раз приезжал в Москву на презентацию русского издания своей "Автобиографии".

Еще более глобального успеха режиссер, драматург и художник (Дзеффирелли всегда был един в трех лицах в своих работах) добился в кинематографе. В конце 60-х он снял два фильма по пьесам Шекспира - "Укрощение строптивой" с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном, а также оскароносную картину "Ромео и Джульетта" с Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом, потом спустя более 20 лет появился и "Гамлет" с Мелом Гибсоном в главной роли. Были еще "Джейн Эйр", "Молодой Тосканини" и автобиографическая картина "Чай с Муссолини".

Но прежде появились в 1972 году "Брат Солнце, сестра Луна" - кинолента, посвященная Франциску Ассизскому, и в 1977 году "Иисус из Назарета" - мини-сериал, сделанный по заказу Ватикана. Обычно общество сложно воспринимает произведения искусства на подобные темы, но только не в данном случае. Этот фильм признан самой полной и достоверной экранизацией Нового Завета.

Дзеффирелли был отважным художником и гражданином. Он дважды избирался в итальянский парламент, всякий раз побеждая с огромным отрывом, чем очень гордился. Считал себя другом Сильвио Берлускони и считал, что своим появлением в политике спасает Италию от коммунистов.

"Во всех своих поступках я всегда руководствуюсь только своими эмоциями. Ни деньги, ни иные соображения не могут повлиять на мое решение. Если выяснится, что решение оказалось ошибочным, я извинюсь, но и в следующий раз поступлю, как подскажут мне чувства", - объяснял в том нашем разговоре свою жизненную позицию мэтр.

"За всю жизнь у меня было только две жены - кино и опера. Когда одна начинала надоедать, я уходил к другой", отшучивался Дзеффирелли в том же интервью. Он смог гениально соединить кино и оперу. Его версии "Травиаты" с Терезой Стратас, "Отелло" с Катей Риччарелли и "Сельская честь" с Еленой Образцовой становились хитами мирового кинопроката. И только сетовал, что так и не снял в кино свою любимую Марию Каллас.

"Был момент, когда я хотел сделать фильм "Тоска" с Караяном и Каллас, хотя, на мой взгляд, Мария была недостаточно киногенична. Онассис загубил мой замысел. Он старался всеми способами разделаться со мной. Он делал все, чтобы разрушить наши отношения, так как безумно ревновал Марию к миру оперы. Но я был благословлен судьбой на сотрудничество с Марией Каллас в театре. И замысел моего последнего фильма "Каллас навсегда" возник у меня еще в конце 80-х годов. И я очень благодарен Фанни Ардан, которая захотела и смогла думать и чувствовать, как Мария. Каллас - это гениальное воплощение идеала. Но когда тонкий инструмент - голос, при помощи которого она общалась с миром, ее покинул, она не смогла с этим смириться. Она всегда хотела быть совершенством, это ее и погубило" - делился своим взглядом на судьбу фантастической гречанки Дзеффирели.

А заканчивая то памятное интервью, Франко Дзефферелли вдруг сказал: "Мне очень жаль, но это уже факт - в России я так ничего не сделал".