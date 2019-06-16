Немецкие СМИ: Lada 4х4 прорубила окно в Европу

Немецкий информационно-политический еженедельник Focus опубликовал интересную статью о перспективах бренда Lada на европейском рынке.

Главная позитивная новость, которой поделились немецкие журналисты, состоит в том, что, несмотря на ужесточение европейских требований по нормам выхлопа, поставки Lada 4х4 в Германию небольшими партиями продолжатся. Как поясняет Focus, в текущем году речь идет о мелких сериях (до 1 тыс. автомобилей). На прошлой неделе эту информацию подтвердил в сети Facebook глава местного дистрибьютора Lada Deutschland Макс Шмидт.

Ранее "РГ" писала, что это касается спецверсий Lada 4х4, на которые европейские требования безопасности (как экологической, так и активной и пассивной безопасности) не распространяются. Как уточняет Focus, до конца мая 2019 года предполагалось подготовить именно такую партию вазовских SUV (1 тыс единиц) с тем, чтобы их распределили между немецкими импортерами.

Однако, как далее следует из статьи, специалисты Lada Deutschland в будущем намерены модифицировать импортируемые из России Lada своими силами с тем, чтобы продолжить ввоз в 2020 году и в последующие годы.

Фактически речь идет о том, что немецкий импортер становится также и своего рода тюнингером. О какого рода доработках идет речь - доведении экостандарта до жестких европейских норм Euro 6d-temp или дооснащения Lada 4х4 "айрбегами" - не вполне понятно. Однако немецкое издание отмечает, что если выполнить европейские нормативы в полной мере, цена доступного российского автомобиля возрастет на 53%. Сегодня же цены на начальный трехдверный вариант Lada 4х4, сертифицированный по нормам WLTP, начинаются в Германии с 11 990 евро, версия Urban обойдется как минимум в 13 290 евро.

Дальнейшая часть статьи Focus напоминает теорию заговора. Журналист Йенс Майнерс допускает, что одна из причин, по которой АвтоВАЗ не осуществляет модернизацию Lada 4х4 для европейского рынка - позиция группы Renault, куда АвтоВАЗ входит на правах дочерней компании. Французы якобы не хотят плодить внутренних конкурентов своим собственным SUV, продающимся в Европе под брендом Dacia. Отмечается, что модель Duster в минимальной комплектации стоит в Европе 11 490 евро, цены на полноприводный вариант начинаются с 15 600 евро. При этом издание не исключает, что в ситуацию в пользу ветерана Lada 4х4 каким-то образом может переломить вмешательство российских политических кругов.

Что касается цифр по выбросам, в статье Focus отмечается, что выброс СО2 Lada 4х4 составляет на сегодняшний день 226 г на 1 км. Между тем стандарты Евросоюза допускают на сегодня выбросы СО2 на уровне 120 г/км. А с 2020 года в Европе вступят в силу ограничения на выбросы на уровне 95 грамм CO2 на 1 км. Подытоживая, Focus отмечает, что европейцам было бы жаль потерять такую культовую машину, как Lada 4х4, чья легенда сравнима со статусом Jeep Wrangler и Mercedes-Benz G-Class.