Момент аварии с восемью погибшими под Воронежем попал на видео

В Сети появилось видео, снятое видеорегистратором в момент столкновения Ford Focus и Volkswagen Caravelle в Воронежской области. В этой аварии, напомним, погибли восемь человек. Выжившая 10-летняя девочка находится в реанимации.

Регистратор был установлен на грузовике КамАЗ, который так неудачно попытался обогнать Ford Focus. Из записи видно, что водитель иномарки издалека видел шедший навстречу микроавтобус, но не сделал попытки вернуться на свою полосу или уйти в кювет. При ударе задние колеса Volkswagen оторвались от земли.

Столкновение произошло вечером в субботу на 59 километре трассы Воронеж-Луганск. Микроавтобус с жителями воронежского райцентра: знакомыми и родственниками, - возвращался из Тульской области. За рулем сидел 73-летний мужчина, среди пассажиров была 10-летняя девочка. Кроме нее, в салоне сидел 27-летний мужчина и четыре женщины в возрасте от 40 до 70 лет. Ford Focus управлял 39-летний житель Воронежской области, с ним ехала женщина - ее имя и возраст уточняются.

Семь человек - в том числе оба водителя, - погибли в момент удара. Одна из пассажирок Volkswagen скончалась в противошоковой палате больницы. Полицейские пытаются установить, кто был сопровождающим девочки - ее фамилия не совпадает с именами жертв аварии.

- Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть 2 и более лиц. С автомобиля очевидца ДТП изъята карта памяти видеорегистратора - она приобщена к делу в качестве вещественного доказательства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД.