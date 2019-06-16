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16.06.2019 23:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Иван-город

В Москве прошел митинг "Закон и справедливость для всех"
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 128(7886)
Более 1,6 тысячи человек пришли на митинг "Закон и справедливость для всех" в центре Москвы. Эта акция изначально планировалась как публичный призыв к тщательному расследованию дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова. На деле же спектр лозунгов оказался гораздо шире. Их общий смысл: каждый должен чувствовать себя под защитой закона. И не важно при этом, кто ты - журналист или инженер.
Все участники акции проходили через рамки - мера безопасности, предпринятая правоохранительными органами. Фото: Александр Корольков/РГ Все участники акции проходили через рамки - мера безопасности, предпринятая правоохранительными органами. Фото: Александр Корольков/РГ
Все участники акции проходили через рамки - мера безопасности, предпринятая правоохранительными органами. Фото: Александр Корольков/РГ

Публичную акцию организовали руководители Союзов журналистов Москвы и России Павел Гусев и Владимир Соловьев вместе с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатериной Винокуровой.

Выступавшие на митинге говорили в основном о своих, частных случаях, которые так или иначе перекликаются с "делом Голунова". Выступали коллеги из Тулы и Ингушетии. Они призвали к свободе печати, особенно в регионах, где репортеров или даже целые редакции нередко "прессуют" не "за такие" материалы.

Одним из способов давления на сотрудников СМИ или общественников, говорили участники митинга, может быть порядок привлечения к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Ведь сейчас достаточно "пакетика в кармане", как это было у Ивана Голунова, и ты уже за решеткой. Доказать, что его подбросили, очень сложно. В итоге, было принято обращение к властям, в котором предлагается пересмотреть многие дела людей, которых в последние годы привлекли к ответственности по той же статье.

В Думе после дела Голунова изучат ситуацию с фальсификацией улик

Оснований надеяться, что призыв может быть услышан, у людей немало - дело Голунова показало, что власть слышит запросы общества и относится к ним предельно внимательно. Не случайно реакция на общественный резонанс вокруг задержания журналиста последовала в кратчайшие сроки - Голунова задержали 6 июня, а уже 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что после проведения ряда экспертиз все обвинения с Голунова сняты.

По распоряжению президента страны уволены возглавлявший антинаркотическое управление столичного главка полиции генерал-майор Юрий Девяткин и глава УВД по Западному округу столицы генерал-майор Андрей Пучков. Именно сотрудники подразделения Пучкова задерживали Голунова. При этом дело журналиста не закончено - следствие сейчас разбирается в правомерности действий полицейских, непосредственно задерживавших Голунова. На время расследования они отстранены от работы.

Между тем

Полиция допросила Ивана Голунова в качестве свидетеля по уголовному делу, в рамках которого ранее он проходил как обвиняемый. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста Сергей Бадамшин. По его словам, уголовное дело, несмотря на снятие обвинений с Голунова, расследуется. "Оно осталось и расследуется с соответствующим оперативным сопровождением. В его рамках фактически проводится проверка действий полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет, - пояснил он. - Подробности пока раскрывать не буду, чтобы не мешать следствию объективно разобраться в этой ситуации, в чем мы заинтересованы".

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