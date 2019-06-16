Полиция допросила Ивана Голунова в качестве свидетеля

Полиция допросила журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова в качестве свидетеля по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, в рамках которого ранее он проходил как обвиняемый. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

По его словам, уголовное дело, несмотря на снятие обвинений с Ивана Голунова, осталось и расследуется. "Оно осталось и расследуется с соответствующим оперативным сопровождением. В его рамках фактически проводится проверка действий полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет, - пояснил он. - Подробности пока раскрывать не буду, чтобы не мешать следствию объективно разобраться в этой ситуации, в чем мы заинтересованы".

Бадамшин отметил, что над установлением истины по делу активно работают сотрудники разных структур МВД, и они демонстрируют заинтересованность в объективном расследовании. Уголовное дело ведет главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. Полицейские заявили, что при себе у корреспондента был наркотик метилэфедрон, а при обыске в его квартире обнаружили кокаин. Было возбуждено уголовное дело. Произошедшее вызвало большой общественный резонанс, после чего руководством МВД была инициирована проверка всех обстоятельств дела. В результате журналиста признали непричастным к сбыту наркотиков. Были уволены по распоряжению президента страны возглавлявший антинаркотическое управление столичного главка полиции генерал-майор Юрий Девяткин и глава УВД по Западному округу столицы генерал-майор Андрей Пучков. Именно сотрудники подразделения Пучкова задерживали Голунова.