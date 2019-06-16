Новости

В Брянске пассажирский поезд потерял вагон 12:39
Новейший российский бронеавтомобиль "Тигр Next" впервые попал на видео 12:30
Ученые из Сочи описали новый вид змеи 12:00
Епархия оказалась от строительства храма в сквере возле театра Драмы 11:50
В Махачкале возбудили уголовное дело из-за поставок масла в школы 11:23
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем 10:50
Семь человек погибли при чистке канализации в индийском отеле 10:07
Опубликована видеозапись с места крупного ДТП под Воронежем 09:35
В Cаратове мужчина погиб в драке с группой девушек 09:23
Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процента 09:17
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию 08:48
В Японии мужчина напал с ножом на полицейского 08:27
Депутат: Меркель делает слишком мало для нормализации отношений с РФ 07:22
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида 06:49
На ярмарке "Наш выбор 27" вручили приз победителю викторины "РГ" 06:44
Два самолета столкнулись в небе над Новой Зеландией 06:37
В Приамурье засняли игры медвежат в "песочнице" 05:58
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе 05:38
В Приморье загорелся склад рядом с туристско-рекреационным кластером 05:26
Международный отряд моряков освободил "заложников" в Японском море 05:06
На Сахалине прошли соревнования по воздушной атлетике 04:22
Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева 03:44
В Японии неизвестный ранил полицейского и забрал у него пистолет 02:50
Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама 02:15
Лондон направит в Персидский залив 100 спецназовцев 01:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
16.06.2019 11:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Епархия оказалась от строительства храма в сквере возле театра Драмы

Текст: Елена Мационг

Екатеринбургская епархия оказалась от строительства храма в сквере возле театра Драмы. Об этом стало известно только что из послания митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о ситуации вокруг строительства собора святой Екатерины в День Святой Троицы.

В обращении говорится "об отказе от права строить храм в сквере у Театра драмы и о строительстве собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте".

В Екатеринбурге защитники сквера и мэр согласовали свои позиции

- Подлинная Церковь общности Бога и человеческих душ несравненно ценнее любых золотых куполов, - отметил митрополит Кирилл.

Также говорится, что в случае оставления места у Драмтеатра в листе для голосования этот вариант имел бы все шансы победить.

В послании также отмечено, что, "мы всегда хотели только святости и мира".

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра. После этого власти заявили о готовности провести общегородской опрос, сформировали рабочую группу для его подготовки, а также начали сбор предложений от горожан по альтернативным площадкам для строительства. Поступило в общей сложности 11 079 предложений.

По итогам голосования на сайте, и в ходе обсуждения с экспертами было выбрано шесть площадок. В их число вошел и сквер возле театра Драмы. По все видимости, теперь, после заявления Епархии, эта площадка будет исключена из общего перечня.

Общество Религия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган: Поставки С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля
Опубликована видеозапись с места крупного ДТП под Воронежем
Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева
Депутат: Меркель делает слишком мало для нормализации отношений с РФ
Видео: в Мариуполе Зеленский пробежал через фонтан