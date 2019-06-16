Екатеринбургская епархия оказалась от строительства храма в сквере возле театра Драмы. Об этом стало известно только что из послания митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о ситуации вокруг строительства собора святой Екатерины в День Святой Троицы.

В обращении говорится "об отказе от права строить храм в сквере у Театра драмы и о строительстве собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте".

- Подлинная Церковь общности Бога и человеческих душ несравненно ценнее любых золотых куполов, - отметил митрополит Кирилл.

Также говорится, что в случае оставления места у Драмтеатра в листе для голосования этот вариант имел бы все шансы победить.

В послании также отмечено, что, "мы всегда хотели только святости и мира".

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра. После этого власти заявили о готовности провести общегородской опрос, сформировали рабочую группу для его подготовки, а также начали сбор предложений от горожан по альтернативным площадкам для строительства. Поступило в общей сложности 11 079 предложений.

По итогам голосования на сайте, и в ходе обсуждения с экспертами было выбрано шесть площадок. В их число вошел и сквер возле театра Драмы. По все видимости, теперь, после заявления Епархии, эта площадка будет исключена из общего перечня.