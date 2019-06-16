В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Информация об этом появилась в эфире "России 1".

В частности, в сюжете сообщается о неком помощнике начальника 5-го управления департамента контрразведки СБУ Сергее Моторине, который, по информации спецслужб, раньше служил в Славянске.

"Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова (Моторолы) и Александра Захарченко", - отметили на телеканале.

Офицер спецслужбы Народной республики в сюжете также заявил, что им известны все причастные "к совершению преступлений на Донбассе". Особо выделил источник канала Владислава Долгозвяга, Андрея Мушта, Андрея Байдала (псевдоним Швед), Андрея Отенко и Дамира Баштанникова.

Ранее глава ДНР уже заявлял о раскрытии личностей организаторов, исполнителей и заказчиков Александра Захарченко, однако тогда имена не назывались из-за того, что еще не все причастные были задержаны.