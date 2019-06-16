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16.06.2019 15:51
Рубрика: Коммерческий транспорт

Возрожденный РАФ: в компании прокомментировали фото нового автобуса

Текст: Андрей Полухин
Новые "РАФики" не будут построены на базе "ГАЗели NEXT", а появившиеся снимки перелицованного российского микроавтобуса не имеют отношения к проекту по возрождению легендарной латвийской марки. Об этом "РГ" рассказал собственник "Рижской Автобусной Фабрики, РАФ" Кирилл Шумейко.
Фото: Майк Моторов Фото: Майк Моторов
Фото: Майк Моторов

Фотографии якобы нового РАФ в пятницу, 14 июня, опубликовал в своем аккаунте в Instagram популярный автомобильный фотожурналист Майк Моторов. В микроавтобусе без шильдиков, с надписью RAF на площадке для номерных знаков и с изображенной на кузове электрической вилкой легко узнать один из вариантов "ГАЗели NEXT", которую разработала и сертифицировала российская "Группа ГАЗ".

Конкретный автобус был представлен еще в 2017 году на выставке "Комтранс". Тогда сообщалось, что он оснащен асинхронным трехфазным электродвигателем максимальной мощностью 98 кВт с редуктором собственной разработки, позволяющим разгонять машину до 90 км/ч. Запас хода - не менее 120 км. Зарядка возможна и от промышленной сети, и от обычной бытовой розетки.

Фото: volgabus.ru
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Поскольку за 2 года особых подвижек в продвижении электробуса на рынке не произошло, СМИ легко подхватили версию о том, что такая "ГАЗель NEXT" вполне может оказаться возрожденным РАФом. Тем более что, как писала "РГ", вероятность "крупноузловой сборки микроавтобусов под брендом RAF совместно с одним из мировых автопроизводителей" с 2020 года предусматривал и сам амбициозный латвийский проект.

Однако вскоре в соцсети появился комментарий Кирилла Шумейко, в котором он отметил "хорошее чувство юмора" у автора снимков. Впрочем, как рассказал "РГ" Майк Моторов, в его портфолио и соцсетях фейковых снимков не найти - репутация мастеру дороже. "Этот автобус я снял на территории фирмы Ferrus в Риге, - сообщил он. - Они когда-то были управляющей фирмой "лужковского" завода AMO Plant в Елгаве".

Кстати, последнее упоминание компании Ferrus в русскоязычном интернете - в мае 2017 года - касается планов компании по выпуску... электробусов. В частности, планировалось создать совместное сборочное предприятие с голландским концерном VDL. В общем логично предположить, что "ГАЗель" появилась на территории этой фирмы неспроста. Удивляет только наклейка RAF, поскольку Ferrus к этой аббревиатуре отношения не имеет.

Таким может стать возрожденный РАФ - эскиз проекта. Фото: Rigas Autobusu Fabrika.

Между тем собственник бренда Rigas Autobusu Fabrika, RAF Кирилл Шумейко в комментарии для "РГ" заверил, что не планирует изготавливать новые "РАФики" на базе "ГАЗели", хотя, по его словам, "в каждой шутке есть доля правды".

- Новые микроавтобусы RAF будут на электрической тяге и мы действительно планируем использовать кузова одного из европейских производителей. Это связано с удешевлением производства и отсутствием возможности вкладывать значительные средства в разработку и производство собственных кузовов. Также это упростит вопрос сертификации. В кузов будут внесены незначительные изменения во внешних панелях, световых приборах и, конечно же, будет иная силовая установка, нежели у "оригинала" или "старшего брата", - рассказал Кирилл Шумейко.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
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Он отметил, что уже привык к различной интерпретации его идеи в СМИ. Так, ранее журналисты предположили, что РАФ окажется "китайцем с другим шильдиком", поскольку сам Шумейко нередко бывает в Китае. Впрочем, предприниматель и не скрывает, что в стратегию возрождения знаменитого бренда со временем вносятся корректировки.

"От некоторых первоначальных планов мы отказались, например, решили не заниматься производством прицепов - по причине малого спроса на них. Что касается нового РАФа, то он будет представлен тремя моделями: это 9-местный микроавтобус, городской малый автобус на 25 мест и полноразмерный городской автобус", - сообщил "РГ" Кирилл Шумейко.

В компаниях Ferrus и "Группа ГАЗ" на запросы "РГ" на момент публикации не ответили.

#автомобили