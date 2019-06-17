Лобода отреагировала на слухи о конфликте с Сергеем Лазаревым

Экс-певица "ВИА Гры" Светлана Лобода, по некоторым сведениям - большой любовный интерес лидера Rammstein Тиля Линдеманна, туманно прокомментировала сообщения периодики о своем конфликте с Сергеем Лазаревым.

СМИ сообщали, что российский певец якобы позволил себе грубые высказывания в адрес украинской исполнительницы за кулисами вручения премии "Муз-ТВ". Где Лобода была признана "Певицей года".

Ранее ситуацию с юмором уже комментировал сам Лазарев. Теперь слово взяла и Лобода: в ходе прямого эфира в Instagram, когда один из подписчиков попросил Светлану пролить свет ясности, Лобода ушла от прямого ответа. Заявив: "Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные. И порой так странно себя ведут".

То есть по сути ничего определенного - сплошь, прости Господи, интрига.

При этом нужно заметить, что, как бы там ни было, Лобода и Лазарев отписались друг от друга во все том же Instagram.