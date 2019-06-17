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Рубрика: Культура

Найден ни на что не похожий объект возрастом 5600 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: IT Sligo Фото: IT Sligo
Фото: IT Sligo

В Ирландии археологи из исследовательского проекта IT Sligo раскопали странный мегалитический объект, который не похож ни на один ранее найденный на территории этой страны памятник.

Как сообщает TheJournal.ie, раскопки были проведены в самом центре мегалитического памятника Кэрроумор недалеко от города Слиго. Там расположено самое большое кладбище с гробницами, датируемыми примерно 3600 годом до нашей эры.

Фото: Stephen Bourke / University of Sydney
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Один из древних курганов и раскопали археологи. Они были убеждены, что изучают очередную гробницу. Однако оказалось, что это вовсе не курган. Археологи до сих пор затрудняются дать определение найденному памятнику, поскольку аналогов ему нет.

"В настоящий момент мы можем сказать только одно: у нас есть довольно загадочный доисторический памятник, и это что-то совсем для нас новое, - говорит один из руководителей работ доктор Мэрион Дауд. - Наши раскопки показали, что этот памятник не является курганом. И пока мы не можем провести параллель с другими памятниками в Ирландии".

Судя по описанию археологов, объект представлял собой некое возвышение, сложенное из больших круглых камней. Его окружала канава. Внутри сооружения было найдено углубление с почвой, насыщенной углем.

В самом памятнике, а также вокруг него было обнаружено несколько доисторических инструментов, скребков и лезвий, изготовленных из твердого камня. Вероятно, они использовались для обработки шкур животных, разделки и приготовления пищи, резьбы по кости и изготовления корзин.

"Мы собрали большой набор доисторических инструментов, - говорит доктор Дауд. - Сейчас мы сосредоточены на анализе всех материалов, извлеченных во время раскопок. Надеемся, что в ближайшие несколько месяцев нам удастся точнее их датировать".

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