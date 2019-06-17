Mitsubishi сертифицировала семиместный Outlander для России

Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander получила одобрение типа транспортного средства. Это означает, что компания укладывается в ранее анонсированные сроки начала продаж практичной модификации модели - они намечены на начало третьего квартала 2019 года.

В России цена на пятиместный переднеприводный Mitsubishi Outlander начинается от 1 699 000 рублей. Кроссовер оснащён двухлитровым бензиновым 146-сильным двигателем и бесступенчатым вариатором.

Купить полноприводный Outlander с аналогичным силовым агрегатом можно начиная от 1 894 000 рублей. Также для модели предлагается мотор объёмом 2.4 литра и мощностью 167 л.с.

Изучив прайс-листы ближайших конкурентов Outlander, можно предположить, какую доплату попросят за дополнительные два места на галёрке. Например, третий ряд для Hyundai Santa Fe обойдётся в 50 000 рублей, у Skoda Kodiaq эта опция стоит 59 800 рублей.

Напомним, Mitsubishi Outlander производится по полному циклу на мощностях завода в Калуге. В 2020 году модель должна сменить поколение - предвестник новой генерации уже представлен.