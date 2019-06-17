Можно брать. Xiaomi Mi Band 4 появился на AliExpress

Анонсированный на минувшей неделе фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 появился в продаже на AliExpress и уже успел добраться до первых покупателей в России. Об этом свидетельствуют отзывы на страницах товаров.

Mi Band 4. Фото: Xiaomi

Продавцы на китайской торговой площадке предлагают китайскую (Chinese, CN) и глобальную (Global) версии Mi Band 4. Покупателям за пределами Китая рекомендуется заказывать именно глобальную, поскольку китайская версия поддерживает меньшее количество языков интерфейса. В одной из китайских разновидностей браслета есть NFC, но пользоваться им, скорее всего, можно будет только в самом Китае.

Глобальная версия Xiaomi Mi Band у большинства продавцов стоит около 2500 рублей, в то время как китайская доступна за 2000-2100 рублей. В то же время официальный магазин Xiaomi в России предлагает браслет предыдущего поколения по цене 2990 рублей, так что выгода более чем очевидна.

Отличие Mi Band 4 от Mi Band 3 заключается в наличии увеличенного цветного 0,95-дюймового экрана, который поддерживает различные обои и темы, а также в расширенных возможностях. Например, с помощью нового браслета можно управлять музыкой, отдавать голосовые команды приборам в умном доме, узнавать погоду.

Пока неизвестно, будет ли Mi Band 4 совместим с платежной системой Mi Pay, которую Xiaomi собирается запустить в России.