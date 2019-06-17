Названы автомобили, считающиеся лишь средством передвижения

В опросе, проведённом аналитическим агентством "Автостат", определились автомобили, владельцы которых считают их лишь средством передвижения. Лидером рейтинга стала марка Geely: таким образом эту модель охарактеризовали 97% опрошенных владельцев.

В тройку лидеров также попал отечественный УАЗ (91,5%) и Lifan (91,2%). Еще один российский бренд, Lada, оказался на четвёртой строчке (90,6%).

В целом в топ-10 автомобилей, которые названы лишь средствами передвижения, попали только массовые марки: Datsun, Honda, Citroen, Renault, Skoda. Однако, как отмечают эксперты, подобное мнение встречается и среди владельцев дорогих автомобилей. У Mercedes-Benz этот показатель оказался равен 57,4%, а у Audi - 54,4%.

В выборку вошли 30 брендов автомобилей, которые присутствуют на отечественном авторынке. В среднем средством передвижения свои автомобили назвали 78% владельцев.

Во время опроса респондентам давали несколько вариантов ответов, что для них автомобиль: "вложение денежных средств", "комфорт", "престиж и статус", "мечта", "драйв и адреналин", "приобретение средства передвижения" и так далее.

Ранее эксперты озвучили топ-10 автомобилей, которые доставляют их владельцам удовольствие.