Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana 13:05
Mitsubishi сертифицировала семиместный Outlander для России 11:22
Новый Geely Emgrand GS для России не удивит 10:45
УАЗ вспомнил об автодаче на базе "Головастика" 09:04
17.06.2019 12:02
Рубрика: Легковые авто

Названы автомобили, считающиеся лишь средством передвижения

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба УАЗ Фото: Пресс-служба УАЗ
Фото: Пресс-служба УАЗ

В опросе, проведённом аналитическим агентством "Автостат", определились автомобили, владельцы которых считают их лишь средством передвижения. Лидером рейтинга стала марка Geely: таким образом эту модель охарактеризовали 97% опрошенных владельцев.

В тройку лидеров также попал отечественный УАЗ (91,5%) и Lifan (91,2%). Еще один российский бренд, Lada, оказался на четвёртой строчке (90,6%).

Фото: Виктория Чернышева/РГ
Подержанный УАЗ "Хантер": зачем он нужен и что в нем не ломается

В целом в топ-10 автомобилей, которые названы лишь средствами передвижения, попали только массовые марки: Datsun, Honda, Citroen, Renault, Skoda. Однако, как отмечают эксперты, подобное мнение встречается и среди владельцев дорогих автомобилей. У Mercedes-Benz этот показатель оказался равен 57,4%, а у Audi - 54,4%.

В выборку вошли 30 брендов автомобилей, которые присутствуют на отечественном авторынке. В среднем средством передвижения свои автомобили назвали 78% владельцев.

Во время опроса респондентам давали несколько вариантов ответов, что для них автомобиль: "вложение денежных средств", "комфорт", "престиж и статус", "мечта", "драйв и адреналин", "приобретение средства передвижения" и так далее.

Ранее эксперты озвучили топ-10 автомобилей, которые доставляют их владельцам удовольствие.

УАЗ вспомнил об автодаче на базе "Головастика"
Первая BMW: стоит ли брать подержанную 1-series вместо новой Lada Vesta
#автомобили