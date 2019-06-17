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17.06.2019 14:02
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Land Cruiser попрощается с V8

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Следующее поколение внедорожника Toyota Land Cruiser, который выйдет на рынок ориентировочно в конце 2021 года, получит турбированные бензиновые и дизельные моторы V6. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, сообщает австралийский ресурс CarAdvice.

В Toyota говорят, что пока слишком рано обсуждать технические подробности новой генерации внедорожника, которая появится впервые за 14 лет и получит индекс "300". Тем не менее, исходя из данных о моторной гамме новинки и ужесточающихся требований эконорм, можно с уверенностью говорить о том, что V8 Toyota Land Cruiser 300 не получит. Можно было бы предположить, что двигателю дадут некоторую отсрочку перед заслуженной пенсией, но вряд ли компания будет тратить денежные и инженерные ресурсы на адаптацию старого агрегата под новую платформу.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Несмотря на то, что в Toyota отказываются обсуждать новое поколение Land Cruiser, в компании отмечают, что новинка не будет уступать предшественнику во внедорожных характеристиках и возможностях буксировки.

Напомним, что согласно стратегическому плану развития модельного ряда Toyota, к 2025 году у каждой модели будет гибридная версия, в том числе и у Land Cruiser 300. Предполагаем, что здесь японцы пойдут по пути наименьшего сопротивления и оборудуют внедорожник установкой типа мягкий гибрид с 48-сильным стартер-генератором.

Как сообщалось ранее, Land Cruiser 300 сохранит рамную конструкцию и лишь немного изменится в габаритах.

В России Toyota Land Cruiser 200 можно купить начиная от 4 875 000 рублей. Каждую комплектацию можно заказать как с дизелем, так и с бензиновым двигателем. Бензиновый V8 имеет объём 4.6 литра и мощность 309 л.с., 4.5-литровая турбодизельная "восьмёрка" располагает 249 л.с. Оба работают в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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#Toyota