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17.06.2019 13:05
Рубрика: Легковые авто

Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana

Текст: Евгений Костин

С самого начала продаж Renault Arkana было понятно, что потенциал у кроссовера есть и своего покупателя он найдёт. Всего за три часа в виртуальном шоу-руме весь тираж первой партии модели был раскуплен. Причём людей не останавливал тот факт, что автомобили были представлены в самой дорогой лимитированной версии Edition One - на другие комплектации компания ценник не оглашала. И теперь "Российская газета" публикует полный прайс на новинку.

Фото: www.autocarindia.com
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Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-сутпенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса. Цена - от 999 000 рублей.

По собственной информации "РГ", в комплектацию входят 17-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика с технологией Purel Vision, светодиодные задние фонари, аудиосистема с AUX и USB, рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету, система контроля давления в шинах, кондиционер, передние и задние электростеклоподъёмники, 4 подушки безопасности, наружные зеркала с электроприводом и подогревом, стальная защита картера двигателя, ЭУР с регулировкой усилия, ESP.

Renault Arkana в этой же комплектации, с этим же двигателем, но с вариатором, обойдётся на 50 000 рублей дороже. Минимальная цена на Renault Arkana 4x4 со 114-сильным мотором и МКП - 1 169 000 рублей.

Напомним, для кроссовера доступен турбированный двигатель 1.3 литра мощностью 150 л.с., который агрегатируется только с бесступенчатым вариатором. Купить моноприводный вариант можно начиная от 1 229 000 рублей, версия 4х4 стоит 1 419 000 рублей.

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