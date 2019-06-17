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17.06.2019 13:01
Рубрика: Культура

8000-летние петроглифы найдены в крупнейшем метеоритном кратере Земли

Текст: Денис Передельский
Фото: University of the Free State Фото: University of the Free State
Фото: University of the Free State

Южноафриканские ученые из Университета Free State при обследовании ударного кратера Вредефорт в 120 километрах от Йоханнесбурга обнаружили петроглифы, возраст которых составляет около 8000 лет.

Как сообщает IFL Science, ученые обследовали крупнейший метеоритный кратер, диаметр которого составляет около 300 километров. Считается, что его образовало небесное тело диаметром до 10 км, которое более двух миллиардов лет назад врезалось в Землю на скорости около 70 тысяч километров в час.

Фото: Katrina Kenny / University of Adelaide
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Гигантский кратер еще в древности привлек внимание человека. Вероятно, он имел большое духовное значение. Об этом говорят и многочисленные петроглифы, найденные в кратере.

В основном это фигурки животных. В частности, на камнях сохранились хорошо различимые изображение антилопы и гиппопотама. Кроме того, на многих камнях древние мастера вырезали ряды загадочных углублений.

По мнению ученых, авторами этих работ были представители африканского народа хой-сан - одной из древнейших этнических групп, представляющих современную ветвь человека.

На юге Африки этот народ появился порядка 100 тысяч лет назад. Недавнее исследование шведских ученых из Университета Упсалы показало, что люди хой-сан генетически уникальны.

Ученые из Университета Free State планируют снарядить новую экспедицию. Они считают, что исследование петроглифов поможет понять, как изменялся сам кратер Вредефорт с течением времени.

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