Путин поблагодарил главу Таджикистана за организацию саммита СВМДА

В понедельник состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер поблагодарил своего коллегу "за успешную организацию состоявшегося 14-15 июня в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и проявленное таджикистанской стороной гостеприимство".

Напомним, Владимир Путин на прошлой неделе принимал участие в работе саммита СВМДА в Душанбе и выступил с с заявлениями по ситуации в Сирии, Афганистане и призвал бороться с протекционизмом в мировой торговле.