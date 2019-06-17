В Иордании раскопали царские сокровища

Команда археологов из Университета Сиднея (Австралия) при раскопках в долине реки Иордан обнаружила множество произведений искусства, которые украшали царский дворец.

Как сообщает Archaeology News Network, находки были сделаны в Иордании на месте древнего города Пеллы. Команда австралийских археологов в долине реки Иордан обнаружила "исключительные" артефакты среди руин большого каменного здания, которое, по их мнению, было дворцом правителя.

"Мы нашли много прекрасных маленьких изделий из дерева, кости, слоновой кости, фаянса, стекла и металла, - рассказал глава экспедиции Стивен Бурк. - Изделия были найдены в одной из комнат роскошной резиденции позднего бронзового века. Некоторые из них исключительно высокого художественного качества".

По словам Бурка, его команда обнаружила еще несколько комнат в огромном здании железного века. В них было найдено множество керамических сосудов.

Это здание было построено основательно и тоже входило в состав царского дворца. Его размеры составляли 30х30 метров. Анализ показал, что здание было уничтожено пожаром около 800 года до н.э., вероятно, в результате атаки врага.

Всего же за годы раскопок в этом городе было обнаружено более 45 комнат, многие из которых использовались для хранения масла и зерна, для размещения шлифовальных камней и ткацких станков. Также были раскопаны кухни и монументальный вход.

Кроме того, археологи обнаружили массивные каменные террасы и мощные ворота, датированные периодом 3200-2800 гг. до н.э.