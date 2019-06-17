Путин пожелал удачи и вдохновения участникам конкурса им.Чайковского

Президент направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского. Конкурс проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня.

"Россия всегда славилась богатейшими традициями музыкального искусства и знаменитыми исполнительскими школами, и потому прикоснуться к нашему великому культурному наследию, выступить на этом престижном конкурсе - заветная мечта многих музыкантов из разных стран", - говорится в приветственной телеграмме на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что нынешний конкурс вновь объединит на лучших театральных, концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга одарённых молодых мастеров.

"Желаю вам удачи, вдохновения и успехов", напутствовал президент.