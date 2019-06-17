Авиакомпанию наказали после жалобы группы "Чайф" на жару в самолете

Тогда же в Сети появился видеоролик, героем которого стал лидер группы Владимир Шахрин: он призывал экипаж разобраться в ситуации и снизить температуру на борту самолета Embraer-170.
Однако накал страстей не помог избавить пассажиров от жары, до самой посадки в салоне было выше 40 градусов по Цельсию. Как показала прокурорская проверка, экипаж попросту не знал, как настроить оборудование.
- Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Теперь по представлению прокурора, руководство авиакомпании должно донести до бортпроводников информацию об особенности работы температурных датчиков. Кроме того, S7 должна будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей по административной статье о выполнении работ либо оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.