Авиакомпанию наказали после жалобы группы "Чайф" на жару в самолете

Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за чрезмерно высокую температуру на борту самолета, которым в декабре прошлого года из Новосибирска в Екатеринбург летели участники рок-группы "Чайф".

Тогда же в Сети появился видеоролик, героем которого стал лидер группы Владимир Шахрин: он призывал экипаж разобраться в ситуации и снизить температуру на борту самолета Embraer-170.

Однако накал страстей не помог избавить пассажиров от жары, до самой посадки в салоне было выше 40 градусов по Цельсию. Как показала прокурорская проверка, экипаж попросту не знал, как настроить оборудование.

- Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Теперь по представлению прокурора, руководство авиакомпании должно донести до бортпроводников информацию об особенности работы температурных датчиков. Кроме того, S7 должна будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей по административной статье о выполнении работ либо оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.