В Киселевске после обращения жителей в Канаду расселят 70 домов

Около семидесяти частных домов будет снесено в кузбасском моногороде Киселевске после обращения жителей к властям Канады. Списки потенциальных переселенцев с территории, где из-под земли идет дым, уже составляются.

В городе создана специальная рабочая группа, и вошедшие в ее состав сотрудники местной службы социальной защиты населения еще на прошлой неделе начали подворные обходы на улицах Раздольная, Малинная, Разрезовская, Парниковая и в переулке Малинном. Именно там в начале июня было зафиксировано сильное задымление и нагревание почвы. После этого группа жителей записала и выложила в Сеть видеообращение к канадским властям с просьбой предоставить им политическое убежище из-за тяжелой экологической обстановки на их малой родине.

В ответ кузбасское руководство сообщило, что проблемы города, экологические в том числе, решаются поэтапно, для чего предусмотрен целый ряд мер, согласованных с федеральным центром.

- Главная проблема нашего города, как, впрочем, и других шахтерских городов области, близость действующих угольных предприятий к жилым домам, а также территории, подработанные старыми шахтами, - рассказала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь главы Киселевского городского округа Анастасия Тимофеева. - Но перечисленные улицы ученые обследовали еще в 2014 году, и, по их заключению, на этих улицах нет "подработанных" домов, а только ветхие и аварийные. Однако обследование решено повторить, обратившись теперь уже в другую научную организацию. Что же касается задымления, то специалисты ВостНИИ провели свой анализ при помощи наземных датчиков и сделали вывод: в этом месте горит несанкционированная свалка и, соответственно, выделяется свалочный газ.

К ликвидации очага на прошлой неделе власти привлекли специалистов одной из угольных компаний, которые вычистили место возгорания и засыпали толстым слоем глины. Но этим ограничиваться не стали, поскольку почва продолжает все равно нагреваться. И один из местных жителей даже получил ожог, к счастью, незначительный.

- Нужно разобраться что там горит, поэтому мы собираем группу специалистов и включаем в нее вас, - обратился к местным жителям посетивший на днях Киселевск губернатор области Сергей Цивилев. - Когда все аварийноопасные точки будут нанесены на карту, начнем бурение скважин, которое будет проводиться под вашим контролем и только в светлое время суток. Результаты исследований будут доведены до каждого из вас. И если факт подземного пожара подтвердится, составим план работ по его ликвидации и предотвращению возможных возгораний. Этот план должен быть выполнен не зависимо от расселения домов на обозначенной территории.

Тем временем специалисты соцзащиты продолжают подворные обходы. Необходимо выяснить правильность оформления документов на подлежащие расселению дома, а также определиться, в какую госпрограмму их можно включить. По словам Анастасии Тимофеевой, немалая часть этих домов - двухквартирные. А переезжать на другое место (куда именно - пока не решено) выразили желание не все жильцы.