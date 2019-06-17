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17.06.2019 19:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Текст: Екатерина Призова
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции. В СвЖД подтвердили факт смерти экс-руководителя.

"Мы считаем произошедшее большой трагедией ", - сообщили в пресс-службе компании агентству РИА Новости, воздержавших от дальнейших комментариев случившего.

Напомним, Алексея Миронова задержали в конце прошлого года по подозрению в получении крупной взятки. По уголовному делу была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли все сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Уральского управления, Свердловского следственного отдела на транспорте, сотрудники Управления на транспорте МВД России по УрФО и Управления ФСБ по Свердловской области.

- Я не считаю себя виновным в предъявленном обвинении, - заявил тогда фигурант.

В феврале Алексея Миронова перевели под домашний арест, а на прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил отпустил его под залог в пять миллионов рублей.

Алексей Миронов возглавлял филиал ОАО "РЖД" в апреле 2011 года.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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