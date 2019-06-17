В Японии поймали напавшего на полицейского мужчину

Полиция Японии задержала 33-летнего Юдзиро Иимори, который подозревается в нападении на полицейского в городе Осака.

Напомним, злоумышленник рано утром в воскресенье ворвался в небольшой опорный пункт, где круглосуточно дежурят стражи порядка, ударил полицейского ножом, после чего забрал у него пистолет и скрылся.

Пострадавший с несколькими ножевыми ранениями был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Во время задержания у Юдзиро Иимори был обнаружен украденный табельный пистолет. Мотивы преступления выясняются. В Японии, которая отличается относительно низким уровнем преступности, такие инциденты происходят крайне редко.