В Минске назвали СГ локомотивом интеграции на постсоветском пространстве

Локомотивом развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве назвал спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко Союзное государство. Он выступил 17 июня на открытии в белорусской столице 56-ой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

"Наши отношения опираются на прочный фундамент порядка 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, исключительно высок уровень торгово-экономического сотрудничества, взаимосвязанности экономик", - подчеркнул спикер.

Чем более зрелой становится белорусско-российская интеграция, обратил внимание своих коллег Андрейченко, тем требовательнее становится общественный запрос на ее углубление, решение проблем, которые тормозят развитие экономики. "Политика национального протекционизма не позволяет эффективно решать задачи по созданию равных условий для субъектов хозяйствования", - полагает он.

Оратор сделал и ряд критических замечаний относительно проблем с поставками сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Крайне медленно, по его словам, "решаются вопросы реализации единой транспортной политики, формирования общего топливно-энергетического рынка".

Белорусский спикер напомнил, что лидеры Союзного государства дали поручение обоим правительствам до 21 июня найти точки соприкосновения по всем чувствительным вопросам и внести соответствующие предложения. Он высказал убеждение, что депутаты не должны оставаться в стороне от этого процесса, тем более что в приоритетных направлениях именно ПС поручена выработка согласованных решений по проблемам союзного строительства. Он добавил, что президентам двух стран к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в СГ.

В качестве примера спикер дал высокую оценку практике проведения парламентских слушаний и правительственного часа. "Необходимо и дальше их использовать, добиваясь неукоснительного соблюдения принципа равных условий для граждан, субъектов хозяйствования. Только так мы сможем в полной мере раскрыть потенциал Союзного государства. Темами дискуссий могут стать обеспечение равного участия белорусских и российских поставщиков товаров в программах государственных закупок, урегулирование вопросов субсидирования совместно произведенной техники и реализация программ импортозамещения", - предложил спикер.

Союзным депутатам, информирует БЕЛТА, представлена информация о работе по повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также о деятельности по развитию агропромышленного комплекса. В повестку дня включено и обсуждение реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития СГ до 2022 года.

Кроме того, сообщает агентство, на заседании проанализировано исполнение резолюции Высшего государственного совета СГ от 30 июня 2017 года "Об отмене роуминга на территории Союзного государства", подведены итоги деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании.

Помимо депутатов Парламентского собрания, в работе сессии принимают участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств двух стран, постоянных наблюдателей при ПС, члены Молодежной палаты при Парламентском собрании.