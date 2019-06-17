Видео: автоледи попыталась подкачать шины зарядкой для электромобиля

They tried to charge a tyre?! pic.twitter.com/QKWp94fxqO — Alfa Power (@alfapoweruk) 12 июня 2019 г.

У суровых водителей-мужчин нежные беспомощные автоледи на дорогих машинах вызывают, как правило, чувство снисходительного недоумения и жалости, как новорожденные котята у крупных собак бойцовых пород. А иногда - веселого презрения, когда те неловко маневрируют в ограниченном пространстве. Или заправляют электрокар бензином. Или самостоятельно меняют проколотое колесо.

Это видео, снятое, судя по теплой одежде, где-то в Канаде или в скандинавских странах, вызвало бурный восторг у водителей-мужчин всего мира. Юная владелица Volkswagen Touran приехала с подружкой в автосервис на спущенных колесах и решила самостоятельно во всем разобраться.

Но для подкачки шины она выбрала не стандартный компрессор, а ...зарядку для электромобилей с разъемом CCS Combo 2. Не помогло. Потом кабель с разъёмом CHAdeMO. Опять не помогло.

Чем закончилась история этих автоледи - неизвестно, но хочется верить, что кто-то все-таки их выручил. Водитель водителю в пути - друг, товарищ и запасное колесо, даже если один из них автоледи-блондинка.