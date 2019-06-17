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17.06.2019 17:00
Рубрика: Видео

Видео: автоледи попыталась подкачать шины зарядкой для электромобиля

Текст: Вадим Давыденко

У суровых водителей-мужчин нежные беспомощные автоледи на дорогих машинах вызывают, как правило, чувство снисходительного недоумения и жалости, как новорожденные котята у крупных собак бойцовых пород. А иногда - веселого презрения, когда те неловко маневрируют в ограниченном пространстве. Или заправляют электрокар бензином. Или самостоятельно меняют проколотое колесо.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: британский автоумелец гоняет по городу на диваномобиле

Это видео, снятое, судя по теплой одежде, где-то в Канаде или в скандинавских странах, вызвало бурный восторг у водителей-мужчин всего мира. Юная владелица Volkswagen Touran приехала с подружкой в автосервис на спущенных колесах и решила самостоятельно во всем разобраться.

Но для подкачки шины она выбрала не стандартный компрессор, а ...зарядку для электромобилей с разъемом CCS Combo 2. Не помогло. Потом кабель с разъёмом CHAdeMO. Опять не помогло.

Чем закончилась история этих автоледи - неизвестно, но хочется верить, что кто-то все-таки их выручил. Водитель водителю в пути - друг, товарищ и запасное колесо, даже если один из них автоледи-блондинка.

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#видео #авто