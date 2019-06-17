Видео: ESA показало, как в атмосфере Земли плавятся спутники

Европейское космическое агентство ESA в рамках программы "Чистый космос" провело испытания внутри плазменной аэродинамической трубы, воспроизводящей условия плавления спутников в атмосфере Земли, и показало результаты эксперимента на видео.

Ролик опубликован на официальном сайте агентства. Испытания прошли на площадке Немецкого аэрокосмического центра DLR в Кельне. Для проведения эксперимента исследователи использовали одну из самых плотных частей орбитального спутника Земли.

Речь идет о так называемом магнитоотводчике размером 4х10 см. Он предназначен для взаимодействия спутника с магнитным полем Земли. Образец был изготовлен из полимерного композитного материала, армированного внешним углеродным волокном. Он был снабжен медными катушками и внутренним железо-кобальтовым сердечником.

Этот стержень поместили в плазменную аэродинамическую трубу, а затем начали его плавить. Тот нагревался до нескольких тысяч градусов по Цельсию в гиперзвуковой плазме.

"Мы наблюдали за поведением оборудования при различных настройках теплового потока, чтобы получить больше информации о свойствах материалов и их износостойкости, - говорит инженер ESA Тиаго Соарес. - Образец полностью расплавился при высоком уровне теплового потока".

Ученые хотели понять, как именно сгорают спутники при входе в атмосферу нашей планеты. Результаты испытаний в будущем должны помочь минимизировать риски и угрозы, которые несут в себе падающие на поверхность обломки отработавших свое космических аппаратов.

Теоретически возвращающийся космический аппарат полностью сгорает в процессе погружения в атмосферу. Но на практике некоторые его части могут рухнуть на поверхность Земли.

Например, в 1997 году жители Техаса Стив и Верона Гутовски были разбужены шумом от удара. Оказалось, что всего в 50-ти метрах от их фермы с неба рухнул 250-килограммовый топливный бак ракетной ступени.