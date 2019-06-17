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17.06.2019 18:14
Рубрика: Власть

Полштрафа по всем статьям

Возможность уплаты штрафа со скидкой распространят на весь КоАП
Текст: Владимир Баршев
Возможность заплатить только половину штрафа, если сделать это вовремя, предлагается распространить не только на статьи за нарушения правил дорожного движения, но и на все остальные, прописанные в Кодексе об административных правонарушениях.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Такую возможность предусматривает концепция нового КоАП, проект которой недавно был опубликован на сайте правительства. Проект предлагает сделать и несколько исключений. Половину штрафа нельзя будет заплатить за грубые, влекущую угрозу жизни и здоровью граждан административные правонарушения. А также штрафов, установленных в размере от финансового оборота.

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Кроме того, как говорится в документе, "представляется целесообразным предусмотреть возможность применения данной преференции помимо физических лиц и к иным субъектам административной ответственности". Проще говоря, распространить ее на ответственность юридических и должностных лиц.

Как пояснил корреспонденту "РГ" первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, уплата половины штрафа в течение 20 дней для водителей была именно его инициативой. И за время применения эта норма принесла результат. Большинство водителей сами стараются следить за взысканиями, на них наложенными, чтобы заплатить меньше. Таким образом повысилась собираемость штрафов, стало меньше неплательщиков. То есть этот порядок показал свою эффективность. И теперь его можно распространить на все остальные статьи КоАП, а также на юридических и должностных лиц.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Если бы мы такой вариант - распространить на все статьи КоАП возможность уплаты половины штрафа - предлагали бы изначально, то этот законопроект вряд ли бы прошел, - пояснил Вячеслав Лысаков. - А так он выдержал испытание временем.

Также Вячеслав Лысаков пояснил предложения, согласно которым федеральная служба судебных приставов получит право списывать деньги за неуплаченные штрафы прямо с банковских счетов. Он пояснил, что для граждан, в отношении которых вынесено постановление о штрафе, останутся нынешние права и обязанности. То есть 10 дней для обжалования. А также 60 дней для возможности добровольной оплаты штрафа. Приставы смогут списать деньги в уплату штрафа со счета именно по истечении 70 дней.

Впрочем, эксперты считают, что судебные приставы и сейчас этим активно пользуются. Им разрешено наложить арест на сумму штрафа или долга. Но на практике деньги не только арестовываются, но и списываются. Возвращают их, в случае ошибки или обжалования, в течение месяца.

У граждан остается 10 дней на обжалование штрафа и еще 60 дней на добровольную уплату
Фото: Photoxpress
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Также Вячеслав Лысаков сообщил, что уже в осеннюю сессию Госдума может рассмотреть закон "О такси", который прошел первое чтение два года назад. Он предполагает ужесточение требований как к таксопаркам, так и к агрегаторам. По словам Вячеслава Лысакова, он должен навести порядок на рынке такси и обеспечить безопасность перевозок. Тем более что на наш рынок могут прийти азиатские агрегаторы. Никто не возражает против их прихода, но они должны играть по нашим правилам.

Также Вячеслав Лысаков считает, что бизнес может до принятия закона уже сам принять меры для безопасности перевозок. Например, страховать их в добровольном порядке.

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