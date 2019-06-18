Эксклюзивные Toyota Supra распродали в России за четыре часа

Лимитированная версия спорткара Toyota Supra A90 Edition разошлась в России за рекордный срок. Покупатели забронировали автомобили онлайн и внесли предоплату в течение четырех часов с момента старта предзаказов.

Таким образом все три (из 90 существующих в мире) экземпляра Toyota Supra A90 Edition, поступившие на отечественный авторынок, нашли своих владельцев. Из-за ограниченного тиража автомобили получили статус коллекционных.

Эксклюзивные спорткары отличаются особым цветом кузова (матовый серый). Автомобиль оснащен черными матовыми 19-дюймовыми коваными колесными дисками. Зеркала заднего вида заключены в черные корпуса, а салон имеет оригинальную отделку с красными элементами. Каждый автомобиль в лимитированной версии получил вставку на передней панели со стороны пассажира с указанием порядкового номера.

Toyota Supra A90 Edition, как и версия Passion, оснащена рядным шестицилиндровым мотором с twin-scroll турбонаддувом мощностью 340 л.с.. Автомобиль имеет активный дифференциал, адаптивную подвеску, спортивную тормозную системой и богатый набор опций для драйва, комфорта и безопасности.

В настоящий момент в России для заказа доступны Toyota Supra в комплектации Passion. Спорткар можно купить в нашей стране от 5 534 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.