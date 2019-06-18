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18.06.2019 11:02
Рубрика: Российский автопром

Качество Lada 4x4 выросло благодаря избавлению от бумажной волокиты

Текст: Евгений Костин

АвтоВАЗ модернизировал цех окраски Lada 4x4, установив мониторы, на которые выводятся слайды с зафиксированными дефектами выпускаемых автомобилей. В компании говорят, что это повысило эффективность и качество производства.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Как сообщает "Волжский автостроитель", установка видеомониторов позволила сократить время реакции на выявленные недочёты за счёт отказа от бумажных носителей. Раньше цепочка выглядела следующим образом: обнаруженный дефект фотографировали, делали его описание, распечатывали на принтере и индивидуально доводили до ответственных лиц. Сейчас на стадии финального осмотра и оценки качества выпущенного Lada 4x4, если были выявлены дефекты, производится их фотофиксация, описание, после чего материалы монтируются в формате видео или слайд-шоу и транслируются в течение рабочей смены.

"Таким образом, каждый сотрудник может увидеть и понять, как выполнять ту или иную операцию и не допустить дефекта" - цитирует "Волжский автостроитель" портал "лада.онлайн".

В настоящее время на производстве функционируют пять мониторов, в дальнейшем планируется установка дополнительных.

Lada 4x4 выпускается в трёх- и пятидверном кузовах. Для модели доступно исполнение Urban, которое отличается бамперной группой, отделкой салона и опциональным оснащением. Все внедорожники оснащены силовым агрегатом, состоящим из 83-сильного бензинового двигателя объёмом 1.7 литра и 5-ступенчатой механической коробки передач. Привод - постоянный полный.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Цена на "трёхдверку" начинается от 518 900 рублей, на Lada 4x4 в пятидверном кузове - от 557 900 рублей. Самой дорогой версией является Lada 4x4 Bronto, которую можно купить начиная от 722 900 рублей.

Напомним, преемник Lada 4x4 появится не ранее 2021 года. В настоящее время руководством Lada обсуждается вопрос о судьбе актуального внедорожника: возможно, его продолжат выпускать параллельно с новинкой.

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#Lada