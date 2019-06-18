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18.06.2019 03:16
Рубрика: В мире

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Фото: EPA/IAN LANGSDON Фото: EPA/IAN LANGSDON
Фото: EPA/IAN LANGSDON

Американский авиаконцерн Boeing не получил ни одного заказа в первый день международного аэрокосмического салона "Ле-Бурже". Это даже хуже ожиданий, констатировал телеканал CNBC. В то же время европейский концерн Airbus всего за сутки подписал 123 контракта на поставку новых самолетов.

Компания Boeing знала о проблемах в системе 737 Max еще в 2017 году

Глава Boeing Деннис Меленберг заявил, что компания сейчас пытается добиться разрешения на полеты воздушных судов модели 737 Max. "Мы вернемся в небо, когда это будет безопасно. Это для нас - самое главное", - подчеркнул представитель концерна. 

Напомним, эксплуатация самолетов Boeing 737 Max была приостановлена три месяца назад после двух крупных авиакатастроф. В октябре прошлого года в Индонезии разбился принадлежащий компании Lion Air лайнер. Тогда погибли 189 человек. А 10 марта этого года в Эфиопии потерпел крушение самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Жертвами катастрофы стали 157 человек.

В мире США В мире Европа Франция Крушение Boeing в Эфиопии
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