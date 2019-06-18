Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Американский авиаконцерн Boeing не получил ни одного заказа в первый день международного аэрокосмического салона "Ле-Бурже". Это даже хуже ожиданий, констатировал телеканал CNBC. В то же время европейский концерн Airbus всего за сутки подписал 123 контракта на поставку новых самолетов.

Глава Boeing Деннис Меленберг заявил, что компания сейчас пытается добиться разрешения на полеты воздушных судов модели 737 Max. "Мы вернемся в небо, когда это будет безопасно. Это для нас - самое главное", - подчеркнул представитель концерна.

Напомним, эксплуатация самолетов Boeing 737 Max была приостановлена три месяца назад после двух крупных авиакатастроф. В октябре прошлого года в Индонезии разбился принадлежащий компании Lion Air лайнер. Тогда погибли 189 человек. А 10 марта этого года в Эфиопии потерпел крушение самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. Жертвами катастрофы стали 157 человек.