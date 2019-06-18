МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Новости

В Петрозаводске чайки атаковали посетителей детского сада 18:14
В Калининграде преступник заснул в обворованном автомобиле 18:09
Многим испанцам запретили въезд в центр Мадрида на авто 18:06
МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства 18:06
В Татарстане осудили грабителей, убитых при нападении на бизнесмена 18:06
Перекрестный год России и Китая пройдет в 2020 году 18:03
General Motors может воскресить легендарный Hummer 18:00
В Сочи стройкомпанию будут судить за мошенничество на 77 млн рублей 17:53
В МИД РФ ответили на призывы запретить доступ к сайту Sputnik Литва 17:49
"Локомотив" пополнился футболистом олимпийской сборной Бразилии 17:47
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку-2" 17:45
Археологи РАН раскрыли новые тайны Иерихона 17:41
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским 17:38
Новый Renault Captur для Европы не дорос до российского 17:32
Иван Ургант о сериале "Чернобыль": Это должны были мы снять 17:23
В Костроме банда "черных банкиров" обналичила 70 млн рублей 17:16
На Колыме семью чуть не унесло на лодке в Охотское море 17:15
Следователи отпустили младшего сына экс-хоккеиста Соколова 17:11
Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного запуска 17:01
В аэропорту Пулково бездомный украл 27 коробок шоколадных конфет 16:58
В Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,8 16:56
Метеорологи помогут спасателям минимизировать последствия ЧС 16:55
Лавров: Вопросов к российско-венесуэльскому ВТС быть не может 16:47
В Москве обновят станции мониторинга загрязнения воздуха 16:46
Вышел "красный" трейлер нового хоррора от авторов "З/Л/А" 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 17:04
Рубрика: Власть

МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Текст: Иван Петров
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков. Об этом во вторник на открытии учебного центра ГИБДД в подмосковной Истре сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

По его словам, в последнее время, действительно, появился повод для определенной ревизии 228-й статьи Уголовного кодекса РФ в сторону возможного смягчения. "Но это следует оценивать очень комплексно. Говорят, что была провокация с доказательной частью - мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые так сделали", - сказал Горовой журналистам на просьбу прокомментировать резонансное уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Полицейских не будут увольнять за старые проступки вне службы

Замглавы МВД Горовой напомнил, что МВД не является субъектом законодательной инициативы. "Мы согласуем или не согласуем те предложения, которые вырабатываются в процессе обмена с другими федеральными органами исполнительной власти, общественностью. И не зря сейчас все проекты федеральных законов вывешиваются для всеобщего обозрения и ревизии того или иного мнения с населением. Именно такой подход я и поддерживаю. Две стороны должны участвовать в этом основном диспуте", - цитирует информагентство РИА Новости первого замминистра внутренних дел.

Напомним, журналиста Ивана Голунова сначала задержали оперативники столичного УВД по ЗАО. Как утверждала полиция, его взяли с мефедроном, более того наркотики якобы нашли и у него дома. Но впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью его участия в преступлении". Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили полицейские.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он объявил, что двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло в последующем. Постов лишились глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного запуска
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским