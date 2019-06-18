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Рубрика: Легковые авто

Названы новые способы обмана автомобилистов

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Вариантов автоподстав сегодня огромное множество. Стать жертвой мошенников можно не только на дорогах, но и на парковках, а также в автосервисах. Рассказываем, что делать, если у вас вымогают деньги.

На колесо оставленного на парковке автомобиля мошенники могут надеть кодовый или обычный замок. Ехать в этом случае можно, но это чревато неприятностями: будет царапаться тормозная колодка и диск, нарушится балансировка. К "запертой" таким образом машине обычно прилагается записка под дворниками. Вымогатели предлагают перевести деньги на номер телефона, а взамен обещают прислать информацию о том, где спрятан ключ к замку, либо указать номер кода.

Фото: ivanko_brnjakovic/ iStock
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Как уточняет aif.ru, юридически эти действия квалифицируются как вымогательство и подходят под статью 163 УК РФ. Что в этом случае делать? Ничего не трогать и сразу же обратиться в полицию. На парковках обычно есть камеры видеонаблюдения - по ним можно попробовать установить преступника. В любом случае, спилить замок, скорее всего, будет дешевле, чем платить вымогателям. 

Еще один вариант, который мошенники практикуют на автостоянках - скручивание номеров. Схема схожая: автовладельцу оставляют сообщение, в котором указан номер телефона и сумма, которую нужно перевести. Если "сделка" состоится, хозяину авто сообщают, где спрятаны номера.

Как уточняют юристы, в этом случае действия мошенников квалифицируются как неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства (статья 325.1 УК РФ) и вымогательство (статья 163 УК РФ). Выход один - писать заявление в полицию. Можно либо перерегистрировать автомобиль и получить новые номера, либо сделать дубликат старых. Но в этом случае есть опасность, что вымогатели прикрутят оригиналы на другой автомобиль и совершат какие-то незаконные действия.

Еще один вариант мошенничества на парковке - предложение "посторожить автомобиль". К водителю подходит человек и заявляет, что готов проследить, чтобы с машиной ничего не случилось. Плата, как правило, небольшая - до 500 рублей. Если вы откажетесь и уйдете, с большой долей вероятности, обнаружите на своем автомобиле царапину, либо у него будут проколоты колеса.

Фото: Reuters
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В этом случае нужно сразу же сфотографировать человека, который предлагает вам стать "охранником". Уголовное дело может быть возбуждено, если сумма ущерба больше пяти тысяч рублей. Если колеса проколоты, обращайтесь в полицию: действия мошенников могут быть расценены как умышленное повреждение чужого имущества (статья 167 УК РФ).

И еще один случай обмана. Автовладелец меняет на сервисе резину - например, с зимней на летнюю. Расплачивается, уезжает. И уже потом обнаруживает, что ему установили чужие, как правило, изношенные или дешевые покрышки.

В этом случае действия сотрудников автосервиса подходят под статью 159 УК РФ - мошенничество. Автовладелец может предъявить документы, которые подтверждают приобретение покрышек. Для того, чтобы подтвердить обман, придется искать свидетелей, которые были в тот момент на станции техобслуживания.

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