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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фото: В Москве открылся XVI Международный конкурс им. П. И. Чайковского

Текст: Ирина Муравьева

В Большом зале Консерватории открылся XVI Международный конкурс им. П. И. Чайковского. На открытии звучала музыка Петра Ильича Чайковского. Мариинский оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнил фрагменты из балета "Щелкунчик". Также прозвучали ария князя Елецкого из оперы "Пиковая дама" в исполнении монгольского баритона Ариунбаатара Ганбаатара (Гран-при Конкурса Чайковского, 2015) и Первый концерт для фортепиано с оркестром, в котором солировал Даниил Трифонов (Гран-при Конкурса Чайковского, 2011).

Фото: tchaikovskycompetition.com
Энциклопедия конкурса Чайковского: Как появилась номинация "виолончель"

Перед концертом представители Оргкомитета конкурса, жюри и почетные гости возложили цветы к памятнику Чайковского, а у входа в консерваторию выступил военный оркестр под управлением Сергея Дурыгина.

Сегодня начинаются конкурсные прослушивания по специальностям "фортепиано" (в Большом зале консерватории), "скрипка" (в Малом зале консерватории) и "виолончель" (в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии), а вечером в Зале Мусоргского (Мариинский-2) состоится жеребьевка по специальности "сольное пение". Жеребьевка у конкурсантов-духовиков пройдет 18 и 21 июня.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Конкурс имени П.И. Чайковского-2019 Классика с Ириной Муравьевой РГ-Фото
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