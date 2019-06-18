Столичный метрополитен в среду днем станет одной большой театральной сценой - спектакли и перформансы на два часа захлестнут собой 25 станций. Большинство из них расположены за пределами Садового кольца.

Как рассказала куратор проекта "Привет, Москва!" Оксана Бондаренко, в театральные подмостки на время переквалифицируются станции "Красносельская", "Сокольники", "Молодежная", "Воробьевы горы"... Жанры постановок абсолютно разные: балет, опера, театр масок, буффонада, современная хореография. На просторах подземки пассажиры могут случайно встретить оперную диву, Обломова, Отелло и Дездемону, Фантомаса. А еще трех сестер из одноименной пьесы Антона Чехова, спускающихся по эскалатору.

- Мы поставили перед собой амбициозную задачу - показать, как привычное нам пространство может преображаться, дарить положительные эмоции и делать из нас активных участников культурного процесса по пути домой, - рассказала Оксана Бондаренко. - Актеры и танцоры будут неожиданно появляться не только на платформах, лестницах и балконах станций, но и в вагонах.

Арт-директор центра имени Вс. Мейерхольда и по совместительству куратор акции Елена Ковальская предупредила театралов: целых спектаклей в метро со зрительным залом и привычной сценой по понятным причинам ждать все же не стоит. Но организаторы обещают разыграть отрывки из классических и современных пьес. И самое главное - будет много интерактива. Иными словами, героями спектаклей наряду с артистами станут рядовые пассажиры, случайно оказавшиеся в нужное время в нужном месте.