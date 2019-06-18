Российский электромобиль Zetta. Сроки выпуска могут измениться

Сроки выхода первого серийного электромобиля российского производства оказались под угрозой.

Представители компании прокомментировали "Российской газете" ситуацию с возможным смещением сроков выхода на рынок первого серийного электромобиля Zetta:

"Ранее озвученные сроки пока сохраняются. Но вырос фактор риска смещения даты начала производства. На это влияют поставки от некоторых партнеров, которые не всегда выполняются в срок. Сейчас мы активно работаем над планом сохранения сроков".

Ранее "РГ" писала о том, что производство электромобиля Zetta стартует осенью этого года. Электрокар будет представлен тремя комплектациями, а стартовая цена будет равняться 450 000 рублей.

Сейчас на промышленную площадку в Тольятти, где приступят к выпуску электромобиля Zetta, активно завозится оборудование. Идут закупки, что-то уже монтируется, в стадии финального формирования и конечный список поставщиков.

По словам генерального директора компании Дениса Щуровского, предпочтение отдается российским поставщикам, предлагающим наиболее эффективные, технологичные и инновационные решения. Так, для обработки крупных деталей двигателей было приобретено оборудования с ЧПУ Каменск-Шахтинского производства. Хотя в линейке станков с ЧПУ есть и Тайвань.

Отечественное - это оборудование по намотке, пропитке комплектующих электромоторов для Zetta, сборочные линии. Весь перечень состоит из более чем 80 позиций. Среди них три линии - сборка электромоторов, сборка батареи и самого электромобиля.

В компании комментируют, что на данный момент на 100% подготовлена инфраструктура - производственные покрытия и ремонт в цехах, энергообеспечение, отопление. Полностью установлено оборудование механической обработки, стенды калибровки и проверки герметичности систем, испытательное оборудование электрических машин. Часть станков, к примеру, лазерная обработка, находится в процессе установки и пуско-наладочных работ.

В ближайшие несколько недель планируется выйти на стадию запуска оборудования для выпуска электродвигателей - резка, пропитка, намотка и т.д.

Также будет запущен SMD сборщик для производства контроллеров управления. Осенью эта линия, как и большая часть завода, будет готова к работе в промышленных масштабах, что позволит выпустить сертификационные образцы продукции.

По ранее озвученным планам компании, до конца этого года с конвейера сойдет 10 электромобилей. В 2020 году планируется увеличить объем выпуска до 2 000 машин. А максимальная мощность завода - 15 000 единиц в год.