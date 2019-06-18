СМИ: Boeing в первый день Ле-Бурже не получил ни одного заказа

Авиаконцерн Boeing не получил ни одного нового заказа на самолеты своего производства в первый день международного аэрокосмического салона Ле-Бурже - 2019, проходящего в пригороде Парижа.

По данным телеканала CNBC, в руководстве авиастроительного концерна были готовы к тому, что на фоне двух недавних катастроф самолетов Boeing 737 MAX число заказов может снизиться. Однако сценарий, при котором за первый день авиасалона компании не поступило ни одного заказа на ее продукцию, может быть хуже ожиданий. Одновременно главный конкурент Boeing - европейский концерн Airbus - всего лишь за первые сутки подписал 123 контракта на поставку новых самолетов и переоснащение уже находящихся в эксплуатации.

Глава Boeing Деннис Меленберг заявил CNBC, что основной целью концерна в этом году является убедить потенциальных покупателей самолетов концерна в том, что компания успешно работает над получением разрешения на полеты 737 MAX. "Мы вернемся в небо, когда это будет безопасно, это для нас - самое главное", - отметил Меленберг.

Напомним, что эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух крупных авиакатастроф: 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, жертвами трагедии стали 157 человек, а 29 октября 2018 года катастрофу потерпел аналогичный самолет компании Lion Air в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После этого ряд стран, включая Россию, США и государства ЕС, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8.