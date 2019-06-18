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18.06.2019 11:18
Рубрика: Общество

СПЧ направил письмо в ООН с просьбой взять под контроль дело Осиповой

Текст: Анна Спицына

Совет по правам человека при президенте Росси направил письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит взять под контроль ситуацию с россиянкой Богданой Осиповой, которая была осуждена в США.

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В письме СПЧ просит обратить внимание органов правосудия США на то, как содержится в тюрьме осужденная, а также на состояние ее здоровья. Защита Осиповой собирается обжаловать приговор, а СПЧ надеется, что данное дело все-таки будет рассмотрено объективно, а суд учтет необходимость соблюдения  законных прав детей, разлученных с родной матерью.

Напомним, что Богдан Осипова приговорена к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка, а также за вымогательство. После отбывания срока ее ожидает три года надзора и обязанность выплатить бывшему мужу, с которым они ведут спор из-за детей 18 тысяч долларов для покрытия его  судебных издержек. 

Общество Семья и дети Президент Совет по правам человека Международные организации ООН Россия и США
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